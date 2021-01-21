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Актер из Томска сыграл в фильме ТНТ «Батя»

Источник:
Sibnet.ru
1875 0
Фото: © instagram.com/starovoytov82

Фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя» выйдет в прокат в феврале, одну из главных ролей в нем сыграл комик из Томска Станислав Старовойтов, сообщила Телекомпания «НТэССи» в Томске.

По сообщению телекомпании, «Батя» – это трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя Макса к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

Макса в фильме сыграл комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов из Томска. Это его дебют в кино. В роли Бати – Владимир Вдовиченков. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев. Фильм «Батя» выйдет в прокат 23 февраля.

«Истории авторы брали из собственной жизни. Материал писался долго. Разные сценаристы приложили руку к воспоминаниям, и выбирали самые общие, самые узнаваемые, в которых бы рисовалась архетипичная фигура Бати», – рассказал продюсер фильма Антон Зайцев.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пожизненная синекура. Назначили и до самой гробовой доски в партноменклатуре... . прямо некрофилия какая...

karuto

Детей подставлять может только полное ничтожество.

Uynachalnica

Пора и новый госсовет старейшин организовывыть, а бояр назначенных по возрасту от трона рассаживать.

itStorm

Ну все ясно, страна будет и дальше идти по пути развития старческой деменции у господина "полного нуля"....

CaRdan

Ты иди в своей Америке призывай детей к беспорядкам.