Актер из Томска сыграл в фильме ТНТ «Батя»

Фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя» выйдет в прокат в феврале, одну из главных ролей в нем сыграл комик из Томска Станислав Старовойтов, сообщила Телекомпания «НТэССи» в Томске.

По сообщению телекомпании, «Батя» – это трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя Макса к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

Макса в фильме сыграл комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов из Томска. Это его дебют в кино. В роли Бати – Владимир Вдовиченков. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев. Фильм «Батя» выйдет в прокат 23 февраля.

«Истории авторы брали из собственной жизни. Материал писался долго. Разные сценаристы приложили руку к воспоминаниям, и выбирали самые общие, самые узнаваемые, в которых бы рисовалась архетипичная фигура Бати», – рассказал продюсер фильма Антон Зайцев.