России предсказали резкое обострение отношений с Украиной

Администрация нового президента США Джо Байдена резко усилит давление на Россию в интересах Украины. Об этом говорит назначение на пост заместителя госсекретаря давней противницы Кремля Виктории Нуланд, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Бабахнет громко», — так автор статьи описывает новое обострение отношений между Россией и Украиной. Белый дом во главе с Байденом будет стремиться к окончательному решению украинского конфликта. Назначение в Госдепартамент Нуланд свидетельствует о том, что для этого будут использоваться все доступные средства: от военных до гибридных, отмечает автор статьи.

Вопрос в том, сможет ли Россия устоять перед давлением США, пишет издание. Нуланд — ярая сторонница антироссийской политики. Ее возвращение на пост заместителя госсекретаря станет большой удачей для Украины, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Нуланд, как полагает автор материала, попытается повысить для Москвы стоимость конфронтации с Западом. Речь идет, о создании постоянных военных баз вдоль восточной границы НАТО, а также увеличение количества совместных учений рядом с Россией, отмечает издание.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики в 2021 году. «Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности», — заявил он.