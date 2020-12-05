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Зеленского призвали встать на колени перед Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может закончить войну в Донбассе за две недели, заявил бывший глава государства Петр Порошенко. По его словам, это можно сделать «ценой унижения».

По мнению Порошенко, Зеленский положит конфликту конец, если встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. «Другого способа для него нет. Ведь за почти два года его президентства обороноспособность страны уничтожена», — сказал он в интервью телеканалу «Эспрессо».

При этом Порошенко не уточнил, как это поможет реинтегрировать республики Донбасса в состав Украины. На сегодня это фактически независимые территории, которые ведут самостоятельную политику.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, объявивших независимость. По подсчетам ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Конфликт удалось заморозить после подписания Минских соглашений.

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Топ комментариев

Alexander222

такое не тонет....опять выплыло...

ifhbrjd

Если опять же в среднем. Типо лук и мясо, мыло и молоко... Только вот лука надо 1 кг на месяц (и то не...

Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

Uynachalnica

ЦитатаПрезидент России Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем...

great_america

А официально инфляция 4%. Поэтому и давно нет доверия власти в России.