Вышел альбом с песнями на стихи Мандельштама

Российские музыканты записали песни на стихи Осипа Мандельштама ко 130-летию поэта, в дальнейшем на каждый трек будет снят клип, сообщила пресс-служба проекта «Сохрани мою речь навсегда».

В альбом вошла 21 оригинальная композиция. Среди исполнителей —IOWA, Noize MC, Илья Лагутенко и Кудамир Катица, Леонид Агутин, «Сансара», Володя Котляров («Порнофильмы»), MGZAVREBI, О!Марго и Катя Павлова («Обе Две»), «Курара», Женя Мильковскии, Alina Pash и другие.

В альбоме «Сохрани мою речь навсегда» песни на стихи «Нежнее нежного», «Раковина», «Кинематограф», «Эта ночь неповторима», «Сегодня ночью не солгу», «Не говори никому» и другие.

Каждую неделю до июня 2021 года на официальном саите проекта om130.ru и YouTube-канале будут появляться клипы на каждыи трек.