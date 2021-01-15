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Вышел альбом с песнями на стихи Мандельштама

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Photographer unknown, uploader Koperczak (talk) 18:30, 4 April 2009 (UTC)

Российские музыканты записали песни на стихи Осипа Мандельштама ко 130-летию поэта, в дальнейшем на каждый трек будет снят клип, сообщила пресс-служба проекта «Сохрани мою речь навсегда».

В альбом вошла 21 оригинальная композиция. Среди исполнителей —IOWA, Noize MC, Илья Лагутенко и Кудамир Катица, Леонид Агутин, «Сансара», Володя Котляров («Порнофильмы»), MGZAVREBI, О!Марго и Катя Павлова («Обе Две»), «Курара», Женя Мильковскии, Alina Pash и другие.

В альбоме «Сохрани мою речь навсегда» песни на стихи «Нежнее нежного», «Раковина», «Кинематограф», «Эта ночь неповторима», «Сегодня ночью не солгу», «Не говори никому» и другие.

Каждую неделю до июня 2021 года на официальном саите проекта om130.ru и YouTube-канале будут появляться клипы на каждыи трек.

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Топ комментариев

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?

pepelmetal

Тяжела и неказиста жизнь тупого сисяниста