Китаец пожаловался на недостаток русской жены

Алкоголь делает невыносимым жизнь русской жены в Китае, потому что в России нормально относятся к тому, что девушки ходят по барам и выпивают, а в этой стране отношение к спиртному консервативное, рассказал китайский журналист.

В китайском издании Sohu вышел материал с заголовком «Женитьба на русской красавице: очень многие будут завидовать, но есть одно но…» Автор описывает брак китайца и русской красавицы.

По его словам, девушка очень довольна мужем, так как он ответственный, внимательный и заботится о ней. Но он против того, что она выпивает.

«Русская жена сказала, что, хотя муж не возражает, чтобы она иногда выпивала, он всегда тактично намекает, что девушкам не следует много пить», — говорится в статье, переведенной «ИноСМИ».

Автор отметил, что в Китае консервативно относятся к алкоголю, и в сознании многих людей «совершенно непозволительно разрешать девушкам выпивать». Также они считают, что «порядочным девушкам не следует развлекаться в барах».

«И мужчины, и женщины в России умеют пить. В России, когда нет других занятий, любят ходить в бары и ночные клубы, чтобы выпить, и выпивающие девушки — еще более распространенное явление», — высказался журналист.