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Неисправный камин едва не стал причиной трагедии на турбазе Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК Республики Алтай

Жительница Новосибирска, встречавшая новый год с семьей на турбазе в Горном Алтае, рассказала о неисправном камине, который едва не стоил жизни ее маленьким детям. Следователи начали проверку.

На своей странице в Instagram женщина написала, что 30 декабря приехала в эко-отель с семьей и друзьями. В новогоднюю ночь на втором этаже коттеджа она уложила спать сына 1,2 года и дочь 3,8 лет, оставила в комнате видеоняню. Ближе к 22.00 часам на первом этаже начали растапливать камин, а за полчаса до полуночи от крика мальчика сработала видеоняня.

«Я бегу на второй этаж. Забегаю в комнату, и вижу, что вся комната в дыму, едкий запах гари, сын орет, дочь закашливается. Я быстрее хватаю их и несу на первый этаж, ору мужу. Он бежит открывает все окна, пожарная сигнализация не срабатывает! У меня шок!!! Если бы не крик сына и видеоняня и я не зашла к ним, они бы просто не проснулись от угарного дыма и задохнулись!» – написала она.

По словам женщины, администрация отеля отправила к ним инженера, который в итоге ничего не объясняет. Пришедший на следующий день мастер начинает растапливать камин, из трубы в комнате, где спали дети, валит дым.

«Мы начали светить фонариком и увидели там дыру и фольгу! Мы стали снимать и спрашивать, подтверждаете ли вы наличие дыма из трубы. Он начал суетиться и молчать, не отвечая на вопрос. Сказал - я сейчас устраню это и всё! Такое уже было, трубу чинили, сейчас он всё быстро заделает за три минуты. Потом мы заметили палки за трубой, стало сразу понятно, что ее уже вскрывали», – пояснила женщина.

Следователи поясняют, что медицинская помощь никому не потребовалась, в настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Они начали доследственную проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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