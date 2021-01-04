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Водитель отсудил сотни тысяч рублей за нечищеную дорогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России по Республике Алтай

Карасукский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск жителя Томска к Карасукскому дорожно-ремонтному строительному управлению ОАО «Новосибирскавтодор» о возмещении ущерба от аварии на сумму 229,7 тысячи рублей, говорится в сообщении суда.

Суд установил, что в январе 2020 года истец ехал на автомобиле по трассе К-17р со стороны рабочего поселка Краснозерское в сторону Карасука. При въезде в Карасукский район вся полоса его движения была покрытая слоем оледенелого снега — «шишками».

Сначала автомобилист ехал по полосе встречного движения, так как дорога была свободна. Но когда на трассе появился встречный автомобиль, он перестроился на свою полосу движения. Из-за сугробов на дороге машину начало заносить, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

«Сотрудниками ДПС было вынесено определение, где указано, что в действиях истца нарушений правил дорожного движения, влекущих наличие состава административного правонарушения, не установлено. Причиной ДТП послужило ненадлежащее исполнение обязанностей по очистке дороги от снега и наледи со стороны ответчика», — говорится в сообщении.

В своем иске в отношении к Карасукскому дорожно-ремонтному строительному управлению «Новосибирскавтодора» потребовал возместить ущерб от аварии на сумму 432,3 тысячи рублей. Суд частично удовлетворил иск на сумму 229,7 тысячи рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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