НАВЕРХ

Сибирякам пообещали аномально холодный январь

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почти на всей территории Сибири в январе будет очень холодно, только некоторые области попадут под действие теплых воздушных масс, сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально холодный январь ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Забайкалье, Бурятии. На остальной территории температура будет близка к норме, пишет ТАСС со ссылкой на Вильфанда.

Синоптики предупредили, что новогодние каникулы в Новосибирской области и в большинстве районов Западной Сибири будут морозными. Так, в новогоднюю ночь температура опустится до 30-32 градусов ниже нуля. До конца праздников температуры будут ниже климатической нормы на 8-10 градусов.

Еще по теме
Фото зависшей на сибирском морозе лапши покорило мировые СМИ
Злые морозы придут в Новосибирск на январских каникулах
Жители Читы попали в больницы из‑за грязного воздуха
Морозы придут в Бурятию на Новый год
смотреть все
Сибирь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый президент Молдавии прибудет на переговоры в Москву
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
•
Росгвардия рассказала о мерах безопасности на Новый год
•
Космонавты на МКС остались без новогодних подарков
Подробности
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
КУЛЬТГИД
Какие шоу покажут в новогоднюю ночь по телевизору
31.12.2020 01:07
Ирония судьбы: что было бы с Лукашиным в наши дни
26.12.2020 09:28
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
28.12.2020 00:14
Фильм «Огонь»: Хабенский вылетел в эпицентр ада
24.12.2020 23:58
Самое популярное
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
23300
Надзор над банковскими переводами ужесточат
5329
Победитель 21-й «Битвы экстрасенсов» официально объявлен
5160
Актриса из «Уральских пельменей» разделась для рекламы
4158
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый президент Молдавии прибудет на переговоры в Москву
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
•
Росгвардия рассказала о мерах безопасности на Новый год
•
Космонавты на МКС остались без новогодних подарков
Подробности
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...