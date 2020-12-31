Сибирякам пообещали аномально холодный январь

Почти на всей территории Сибири в январе будет очень холодно, только некоторые области попадут под действие теплых воздушных масс, сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально холодный январь ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Забайкалье, Бурятии. На остальной территории температура будет близка к норме, пишет ТАСС со ссылкой на Вильфанда.

Синоптики предупредили, что новогодние каникулы в Новосибирской области и в большинстве районов Западной Сибири будут морозными. Так, в новогоднюю ночь температура опустится до 30-32 градусов ниже нуля. До конца праздников температуры будут ниже климатической нормы на 8-10 градусов.