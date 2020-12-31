Гигантский мост в Китае разрушили за 10 секунд. ВИДЕО

Мост через реку Сянцзян в Китае длиной 250 метров и шириной почти 10 метров уничтожили всего за 10 секунд — видеозапись процесса опубликована на YouTube-канале агентства New China TV.

По данным местной прессы, переправу через реку Сянцзян в провинции Хунань снесли, потому что она пришла в негодность и представляла опасность для тех, кто ею пользуется. Мост признали опасным после нескольких попыток ремонта.

Мост сносили направленными взрывами. Недалеко от него уже введена в эксплуатацию новая переправа. Она длиннее и шире, пропускная способность увеличена.