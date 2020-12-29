Власти Новосибирска рассказали о работе транспорта в праздники

Мэрия Новосибирска во вторник опубликовала график работы общественного транспорта в Новый год и праздничные дни в январе.

«В ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 года на площади им. Ленина и на других объектах дорожно-транспортной сети города Новосибирска прекращения движения автомобильного транспорта производиться не будет», – говорится в сообщении мэрии.

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С 31 декабря по 10 января наземный пассажирский транспорт муниципальных и немуниципальных перевозчиков будет работать по графику выходного дня. Метро будет работать по графику выходного с 1 по 10 января.

«Кроме этого, 31 декабря 2020 года, 1, 2 и 7 января 2021 года планируется снижение выпуска подвижного состава наземного пассажирского транспорта на 20-25% от плана выходного дня», – сказано в сообщении.