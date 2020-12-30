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Морозы придут в Бурятию на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новогодняя ночь в Бурятии будет морозной и ветреной. Немного теплее будет в районах Прибайкалья, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

Арктические воздушные массы принесли сильные морозы в Бурятию. Они не отступят и в новогоднюю ночь. После захода солнца температура в большинстве районов опустится до 27-32 градусов мороза.

По северным районам столбик термометра упадет до минус 42 градусов. Теплее будет в Прибайкалье, там температура не опустится ниже 23-х мороза.

Днем, 1 января, в большинстве районо температура достигнет отметки минус 32 градуса, местами до 40 градусов мороза. А по Прибайкалью — всего 12 градусов ниже нуля. В саму новогоднюю ночь, также днем в Бурятии будет ветрено. Порывы усилятся до 14 метров в секунду.

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