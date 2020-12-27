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Почти половина жителей Земли встретят Новый год с оптимизмом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Почти половина (43%) жителей планеты с оптимизмом встретит 2021 год, при этом не ожидает значительных изменений 26% людей, пессимистичны или затруднились ответить еще 24% и 7% соответственно, говорится в глобальном исследовании «Индекс счастья», проведенном агентством Gallup International в 41 стране.

Самыми оптимистичными странами в 2020 году оказались Нигерия (69 процентных пунктов), Индонезия (66 п.п.) и Азербайджан (65 п.п.). Великобритания, впервые за долгое время вышедшая из минусовой зоны год назад, продолжает показывать рост оптимистических настроений с 39 п.п.

«Индекс счастья» не имеет взаимосвязи с уровнем дохода. «Несмотря на общемировой рост индекса, очевидна поляризация стран по уровню оптимизма. Развивающиеся страны традиционно верят, что наступающий год принесет больше позитива, а многие развитые государства Европы, столкнувшиеся этой весной с серьезными ограничения, не видят поводов для оптимизма», — приводит ТАСС слова вице-президента Gallup International Андрея Милехина.

Среди лидеров по уровню оптимизма также США, Финляндия, Киргизия и Индия. На близком к общемировому уровне оказались Австрия, Германия, Мексика и Северная Македония.

Странами с наиболее пессимистично настроенными относительно наступающего года гражданами традиционно стали Италия (-43 п.п.) и Гонконг (-34 п.п.), в 2020 году к ним присоединилась Болгария (-29 п.п.).

Пессимистичными настроениями отметились Польша (-32 п.п.) и Чехия (-19 п.п.). В минусовой зоне оказались также Таиланд, Сербия, Южная Корея, Турция и Россия с минус 13 п.п., при этом среди россиян почти половина (45%) не ожидает значительных изменений в грядущем году, а еще 16% настроены оптимистично.

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