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«Би-2» и «Квартет И» выпустили клип на песню «Christmas»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Би-2» выпустила клип на песню «Christmas», вошедшую в саундтрек фильма «Обратная связь», сообщила PR-служба компании Sony Pictures Productions and Releasing Russia».

Композицию исполняют участники группы «Би-2», участники «Квартета И» и их друзья. Видео состоит из кадров фильма и встречи музыкантов с актерами комедии.

Новогодняя комедия «Обратная связь» вышла в прокат 17 декабря. По сюжету, 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер идет не по плану.

Главные роли в фильме сыграли актеры из «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов. Компанию им составили Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.

«Обратная связь» — продолжение фильма «Громкая связь», который стал адаптацией итальянской картины «Идеальные незнакомцы». Зарубежную ленту адаптировали 18 стран, но только в России история получила продолжение.

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