Путин «сошьет» Россию инфраструктурно

Российские власти должны «инфраструктурно сшить» огромную территорию страны, чтобы жителям восточных территорий не было сложно и дорого добираться в европейскую часть страны, заявил президент России Владимир Путин.

Президент заметил, что есть много вариантов решения этой проблемы. Так, он считает необходимым увеличить субсидирование региональных авиаперевозок. Он добавил, что недавно обсуждал это с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и просил его заняться этим вопросом.

«Нам важно "инфраструктурно сшивать" всю нашу огромную территорию», — приводит ТАСС слова Путина. Он констатировал, что за последние десятилетия сложилась ситуация, когда «люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно — дорого очень все».

Президент обратил внимание на развитие региональной авиации и напомнил, что сейчас в России разрабатывается свой региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Кроме того, ведется объединение авиакомпаний на Дальнем Востоке для создания единого перевозчика в макрорегионе.