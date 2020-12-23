Сорокаградусный мороз придет в Иркутскую область

Прошедшая половина недели была относительно теплой в Иркутской области. Но в регион пришел антициклон, а с ним сильные морозы, сообщила пресс-служба Иркутского гидрометцентра

Прошедшие выходные и первая половина недели в Иркутской области были необычно теплыми для декабря из-за пришедшего с южных широт воздуха. В западных, северных и южных районах в дневные часы температура воздуха повысилась до 0 и минус 7 градусов.

«В Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском и Слюдянском районах температура достигала 2 градусов тепла. В городе Иркутске среднесуточная температура превысила климатическую норму на 7-8 градусов», — сообщила пресс-служба.

Но во второй половине недели в регионе установится антициклон и существенно похолодает. Так, в четверг температура ночью опустится до 30-и, а при прояснении до 40 градусов мороза. Днем в большинстве районов до минус 18 градусов, в северных до минус 29-и.

Выходные дни будут холодными. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 616 градусов ниже температурной нормы декабря.