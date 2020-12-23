Экспериментальный прибор будет лечить обморожения в томской больнице

Экспериментальный прибор для лечения обморожения конечностей установили в томской больнице №3, сообщила пресс-служба ТГУ.
В преддверии новогодних праздников и усиления холодов сотрудники кафедры радиоэлектроники ТГУ разместили инновационную разработку в больнице №3 – это одно из немногих мест, куда привозят пациентов с обморожением.
Работая по принципу микроволновой печи, прибор позволяет отогревать весь объем замерзших тканей, но его мощность в сотни раз меньше. Так как нельзя заставить крутиться руку или ногу, пришлось предусмотреть вращение самого поля.
«Одним из примеров эффективности нашего прибора может быть прошлогодняя ситуация, когда мужчина отморозил себе стопы и кисти рук. По принятым сегодня медицинским методам они подлежали ампутации. Но он согласился пройти через нашу процедуру, в результате чего удалось обойтись лишь ампутацией нескольких ногтевых фаланг пальцев на ноге», – рассказал заведующий кафедрой радиоэлектроники вуза Григорий Дунаевский.
Медицинских аппаратов для лечения обморожений нет ни в России, ни за рубежом. Работа над прибором в Томске ведется более 10 лет. Следующий этап – накопление статистики лечения глубоких обморожений с применением экспериментального образца прибора. С учетом этого опыта окончательный вариант направят на клинические испытания, сертификацию и производство.