Экспериментальный прибор будет лечить обморожения в томской больнице

Экспериментальный прибор для лечения обморожения конечностей установили в томской больнице №3, сообщила пресс-служба ТГУ.

В преддверии новогодних праздников и усиления холодов сотрудники кафедры радиоэлектроники ТГУ разместили инновационную разработку в больнице №3 – это одно из немногих мест, куда привозят пациентов с обморожением.

Работая по принципу микроволновой печи, прибор позволяет отогревать весь объем замерзших тканей, но его мощность в сотни раз меньше. Так как нельзя заставить крутиться руку или ногу, пришлось предусмотреть вращение самого поля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Морозы до -40 пообещали томичам

«Одним из примеров эффективности нашего прибора может быть прошлогодняя ситуация, когда мужчина отморозил себе стопы и кисти рук. По принятым сегодня медицинским методам они подлежали ампутации. Но он согласился пройти через нашу процедуру, в результате чего удалось обойтись лишь ампутацией нескольких ногтевых фаланг пальцев на ноге», – рассказал заведующий кафедрой радиоэлектроники вуза Григорий Дунаевский.

Медицинских аппаратов для лечения обморожений нет ни в России, ни за рубежом. Работа над прибором в Томске ведется более 10 лет. Следующий этап – накопление статистики лечения глубоких обморожений с применением экспериментального образца прибора. С учетом этого опыта окончательный вариант направят на клинические испытания, сертификацию и производство.