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Экспериментальный прибор будет лечить обморожения в томской больнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Экспериментальный прибор для лечения обморожения конечностей установили в томской больнице №3, сообщила пресс-служба ТГУ.

В преддверии новогодних праздников и усиления холодов сотрудники кафедры радиоэлектроники ТГУ разместили инновационную разработку в больнице №3 – это одно из немногих мест, куда привозят пациентов с обморожением.

Работая по принципу микроволновой печи, прибор позволяет отогревать весь объем замерзших тканей, но его мощность в сотни раз меньше. Так как нельзя заставить крутиться руку или ногу, пришлось предусмотреть вращение самого поля.

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«Одним из примеров эффективности нашего прибора может быть прошлогодняя ситуация, когда мужчина отморозил себе стопы и кисти рук. По принятым сегодня медицинским методам они подлежали ампутации. Но он согласился пройти через нашу процедуру, в результате чего удалось обойтись лишь ампутацией нескольких ногтевых фаланг пальцев на ноге», – рассказал заведующий кафедрой радиоэлектроники вуза Григорий Дунаевский.

Медицинских аппаратов для лечения обморожений нет ни в России, ни за рубежом. Работа над прибором в Томске ведется более 10 лет. Следующий этап – накопление статистики лечения глубоких обморожений с применением экспериментального образца прибора. С учетом этого опыта окончательный вариант направят на клинические испытания, сертификацию и производство.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...