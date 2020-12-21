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Летающую боевую машину десанта испытали в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ростех

Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН, производимый на Улан-Удэнском авиационном заводе, на испытаниях подтвердил статус летающей боевой машины десанта (БМД), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса "Атака-ВМ" по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными», — рассказал РИА Новости источник. Он добавил, что вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

По словам источника, благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести «новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач».

«Фактически он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машины десанта», — добавил источник. Первые десять Ми-8АМТШ-ВН получат бригады армейской авиации, работающие в интересах Воздушно-десантных войск.

О планах заказать летающую БМД еще в 2013 году рассказывал занимавший должность командующего ВДВ Владимир Шаманов. По его словам, она должна сочетать качества легкой бронированной машины и среднего вертолета, а также быть многоцелевой.

В более широком смысле под летающей БМД или БМП понимается вертолет, способный эффективно перебрасывать десант и обладающий достаточным бронированием и вооружением, чтобы оказывать огневую поддержку, в том числе с применением высокоточных управляемых ракет, десантируемым подразделениям.

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Оборона #Оружие #Армия #ОПК
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