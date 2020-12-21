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Роспотребнадзор объяснил, как не располнеть на каникулах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © BeMu / Pixabay License

Жители России воспринимают новогодние каникулы, как время для гастрономической радости, но это приводит к лишнему весу. Но если следовать определенным принципам, можно избежать нежелательных последствий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

Нужно придерживаться самого оптимального режима питания – дробного, с умеренными приемами пищи каждые три–четыре часа. Это позволит всегда оставаться сытым, и как следствие, избежать переедания.

«Разумнее отдавать предпочтение белкам, они хорошо насыщают организм и прекрасно усваиваются. Поэтому необходимо включить в рацион на новогодние праздничные дни мясные и рыбные изделия, запеченные в духовке, приготовленные на пару»,— прокомментировали специалисты Роспотребнадзора.

Садясь за праздничный стол, нужно начать трапезу с холодных закусок, овощных салатов без калорийных соусов, мясных нарезок или нежирных сортов рыбы. Такая еда создаст ощущение наполненности желудка и не позволит разыграться аппетиту сверх меры.

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Выбирая белковые блюда, лучше всего придерживаться одного определенного вида белка. Так, если вы начали с морепродуктов и рыбы, не стоит смешивать их с мясом. Крайне важно следить за количеством потребляемой пищи. 

Есть нужно медленно. Мозг получает сигнал о насыщении в течение 20 минут, и этого времени достаточно, чтобы объесться до отвала и даже не почувствовать сытости.

Не следует пить алкоголь, даже самый легкий, на голодный желудок, так как он гораздо быстрее впитается в кровь и вы ощутите опьянение. К тому же, это дополнительная нагрузка на печень, почки и сердце. Перед первым бокалом шампанского или вина обязательно съешьте какую-нибудь закуску, например, бутерброд с икрой или ломтик нежирного мяса.

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