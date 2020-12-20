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СМИ узнали о 200 целях атаки «российских хакеров»

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Порядка 200 организаций по всему миру, в том числе правительственные учреждения, стали жертвой кибератаки, предположительно совершенной из России, пишет Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на кибербезопасности компанию Recorded Future и ряд других источников.

Речь идет об атаках через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Выявлено 198 организаций, которые были взломаны при помощи обновления в программном обеспечении SolarWinds. Хакеры взломали не менее 200 организаций, получили доступ в сети и пытались украсть данные пользователей, приводит ТАСС материал Bloomberg.

Мотивы хакеров остаются неизвестными, и пока не ясно, что они просматривали или украли из компьютерных сетей. СМИ сообщили о хакерской атаке 13 декабря. По данным The Washington Post, за атакой стоят хакеры APT29 или Cozy Bear, которая, по данным газеты, работает на российскую Службу внешней разведки.

По данным SolarWinds, группа «российских хакеров» на протяжении девяти месяцев шпионила за компаниями и правительственными учреждениями в США, которые пользуются услугами компании. Клиенты загрузили скомпрометированное обновление программного обеспечения, которое позволяло хакерам незаметно шпионить за предприятиями и ведомствами, сообщили в компании.

После сообщений о связи атак с Россией пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем. В российском посольстве в Вашингтоне назвали обвинения безосновательными.

Также в причастности России к атакам усомнился президент США Дональд Трамп. «Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается», — отметил он. По его словам, за атаками также мог стоять Китай.

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