Омич убил и поджег беременную в ссоре из-за алиментов

Житель Омска предстанет перед судом за убийство беременной от него девушки после того, как та заявила, что подаст на алименты, сообщило СУ СКР по Омской области.

Преступление произошло в Омске минувшим летом. 35-летний Дмитрий В. Приехал к девушке, которая была на девятом месяце беременности от него, чтобы выяснить отношения.

«Выслушав намерение девушки подать на взыскание алиментов, обвиняемый с целью убийства нанес множество ударов тупым твердым предметом по голове беременной, причинив черепно-мозговую травму, от которой 33-летняя потерпевшая скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый облил тело девушки и мебель легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пожар заметили соседи, через несколько часов виновника поймали. На его одежде нашли следы крови убитой.

Обвиняемый в убийстве и поджоге прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. В ближайшее время омич предстанет перед судом, ему грозит заключение на срок вплоть до пожизненного.