НАВЕРХ

Потепление придет в Приангарье после суровых морозов

Источник:
Sibnet.ru
114 0
Фото: © Sibnet.ru

После суровых морозов в Иркутскую область к концу рабочей недели придет потепление. Во всех районах температура будет выше климатической нормы декабря, сообщил Иркутский гидрометцентр.

С начала недели в Иркутскую область пришли суровые морозы. Ночью в большинстве районов столбик термометра опустился до минус 26, минус 36 градусов. В среду ночью морозы сохранятся, а по северным районам температура ночью опустится до минус 40 градусов мороза.

Но в конце рабочей недели очередная порция теплого воздуха принесет повышение температуры в дневные часы. Так, в западных районах области установится комфортная для декабря температура — минус 3 градуса. В выходные во всем регионе температурный фон ожидается выше нормы.

Гидрометцентр России предупредил, что январе в регионе ожидаются частые и сильные морозы в большинстве районов. Но на крайнем юге Иркутской области температура, напротив, будет на 1 градус выше климатической нормы.

Еще по теме
Концентрация фенола и пыли в воздухе Читы превысила норму
«Гигантская воздушная река» вызовет снегопады и метели в Новосибирске
Морозная погода сохранится в Забайкалье на неделе
Туристов предупредили о лавинах в Бурятии
смотреть все
Иркутск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
•
Заморожены цены на сахар и масло
•
Новый лайнер для регионов Ил‑114‑300 совершил первый полет
•
Цена биткоина обновила исторический максимум
Подробности
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Тувы вез в автобусе начиненную гашишем баранью тушу
Сибирь 17.12.2020 11:16
Битое стекло будут собирать в Новосибирске
Сибирь 17.12.2020 11:12
Новосибирцу дали срок за руководство экстремисткой организацией
Сибирь 17.12.2020 10:36
Потепление придет в Приангарье после суровых морозов
Сибирь 17.12.2020 10:32
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11418
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
8090
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
7960
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3795
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
•
Заморожены цены на сахар и масло
•
Новый лайнер для регионов Ил‑114‑300 совершил первый полет
•
Цена биткоина обновила исторический максимум
Подробности
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Люди болеют, но к врачам идти боятся. Это раз.Тесты врут на 30% - это два.

fargus

Страшно представить, что племяш, тыча в дядюшку пальцем закричит - искоренись!

saigak

И чем эта партия от предыдущей отличается кроме названия? Деятельности что то не видно, тендера как пилили,...

Alhazred

Особенно умно про это писать в соц сетях)))

Voland2

Нельзя на нашу власть трезвыми глазами смотреть...