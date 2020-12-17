Потепление придет в Приангарье после суровых морозов

После суровых морозов в Иркутскую область к концу рабочей недели придет потепление. Во всех районах температура будет выше климатической нормы декабря, сообщил Иркутский гидрометцентр.

С начала недели в Иркутскую область пришли суровые морозы. Ночью в большинстве районов столбик термометра опустился до минус 26, минус 36 градусов. В среду ночью морозы сохранятся, а по северным районам температура ночью опустится до минус 40 градусов мороза.

Но в конце рабочей недели очередная порция теплого воздуха принесет повышение температуры в дневные часы. Так, в западных районах области установится комфортная для декабря температура — минус 3 градуса. В выходные во всем регионе температурный фон ожидается выше нормы.

Гидрометцентр России предупредил, что январе в регионе ожидаются частые и сильные морозы в большинстве районов. Но на крайнем юге Иркутской области температура, напротив, будет на 1 градус выше климатической нормы.