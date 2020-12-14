Врач указал на вред автоподогрева сидений для мужчин

Подогрев сидений автомобиля опаснее для мужчин, чем тесные штаны. Оба этих фактора негативно влияют на эрекцию и качество сперматозоидов.

Несколько раз подогрев сидений попадал в списки самых важных и полезных изобретений мирового автопрома наряду с турбонаддувом и ремнями безопасности. С одной стороны, садиться на кожаное сидение зимой опасно, это грозит простудой и заболеванием почек. Но негативное воздействие от горячего покрытия тоже есть.

Плохо то, что температура половых органов поднимается до 38 градусов, тогда как нормальная — 34-35,5 градуса.

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«Подогрев сидения может приводить к повышению температуры в наружных половых органах мужчины, что в ряде случаев отрицательно сказывается на свойствах сперматозоидов. Качество спермы становится хуже, что может помешать зачатию ребенка», — говорил Sibnet.ru врач уролог-андролог центра «Здравица», член Американского общества репродуктивной медицины (ASRM) Алексей Чепурин.

Подогревом сидений можно пользоваться только кратковременно, например, в период прогрева автомобиля. Стоит помнить, что велюровая обивка кресел сама собой разогреется под водителем через несколько минут после поездки.