Стало известно, как Путин встретит Новый год

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Песков также сообщил, что президенту, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни.

«Ну, он же все так — полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет», — сказал он.

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