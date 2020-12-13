Кавер-версии на песни «Арии» в исполнении Rammstein, Слота и Solemnity

Группа «Ария» в 2020 году отмечает 35-летний юбилей. Советская и российская хеви-метал-группа за годы своего существования стала одной из самых успешных рок-групп. Песни «Арии» часто исполняют другие музыканты. В подборке самые известные каверы на треки «Арии».

Группа «Ария» появилась в 1985 году и стала одной из немногих российских метал-групп, достигших серьезного коммерческого и творческого успехов. Ее бывшими участниками были образованы многие другие известные группы: «Мастер», «Кипелов», «Маврин», «Артерия», «Артур Беркут».

13 декабря группа «Ария» даст уникальный онлайн-концерт «35» в честь своего юбилея. Шоу пройдет в прямом эфире на официальном YouTube-канале«Арии»в 16.00 (по мск).

«Штиль»

В 2003 году группа Rammstein выпустила редкий сингл Schtiel, содержащий кавер-версию песни «Штиль», обработанную в индастриал-стиле.

Оригинальная песня «Штиль» была выпущена в 2001 году в альбоме «Химера». Автор текста — Маргарита Пушкина, композитор — Виталий Дубинин. Первым исполнителем композиции был Валерий Кипелов.

«Воля и разум»

Еще один зарубежный кавер на «Арию» у немецкой хэви-метал группы Solemnity. Она выпустила кавер-версию песни «Воля и разум» под заголовком «Will and reason». Также в 2011 году российская группа «Дискотека Авария» включила кавер на эту песню в альбом «Недетское время».

«Воля и разум» группы «Ария» входит в альбом «С кем ты?» Автор текста — Александр Елин, композитор — Андрей Большаков. Для Большакова «Воля и разум» стала первым произведением, написанным после прихода в «Арию». Первым песню исполнил Кипелов. Композицию также поют группы «Мастер» и «Кипелов».

«Улица роз»

Из известных кавер-версий «Улицы роз» — композиция российской группы «Слот». Перепетая песня вошла в третий альбом группы «Тринити», звучание которого было сделано в стиле ню-метал.

Оригинальная «Улица Роз» исполнена в жанре хеви-метал. Музыка написана Виталием Дубининым, а текст — поэтессой Маргаритой Пушкиной. Песня впервые была выпущена в 1987 году на альбоме «Герой асфальта». Впоследствии была выпущена на всех концертных альбомах «Арии» и остается одной из визитных карточек группы.