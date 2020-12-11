Травников отказал во встрече обманутым дольщикам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ближайшее время не планирует встречаться с обманутыми дольщиками «Новомарусино», сообщил он журналистам в пятницу.

Дольщики микрорайона «Новомарусино» начали голодовку 1 декабря в вагончике возле недостроенных домов, которые должны были сдать еще в 2016 году. Застройщика признали банкротом, без жилья остались 800 дольщиков.

«В ближайшее время я встреч с инициативной группой не планирую. Все встречи проводят министр строительства и его заместитель», – сказал Травников в ходе пресс-конференции.

На этой неделе одна из дольщиц Татьяна Жук заявила, что готова продолжить голодовку и поселиться возле здания правительства области, чтобы подкараулить Травникова.

«Я к понедельнику, если будем живы, к черному входу, куда заходит Андрей Александрович, поставлю стул, принесу пенку под ноги, и сяду там, иначе так и будут говорить, что денег нет», — говорила Жук журналистам.