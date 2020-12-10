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Ученые выяснили причину резкого роста численности аргали на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Численность краснокнижного алтайского горного барана в Республике Алтай выросла в три раза с 2013 года, больше всего животных насчитывается в Сайлюгемском нацпарке, сообщает WWF

Во время учета вида в ноябре 2020 года в границах нацпарка ученые зарегистрировали 1583 аргали против 1008 особей, подсчитанных на Сайлюгемском хребте в 2019 году. А с 2013 года, когда нацпарк начал работу, поголовье выросло втрое.

Одна из возможных причин резкого роста численности аргали в нацпарке — теплая осень и затянувшаяся миграция аргали на территорию Монголии, куда бараны откочевывают на зиму, потому что в Монголии меньше снега и легче прокормиться, а весной возвращаются в Россию, объясняют учены.

«Часть баранов просто не успела откочевать, и специалисты их подсчитали. Весьма вероятно, что следующей осенью численность архаров на этом участке может быть меньше», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Для достоверной оценки численности баранов в трансграничной зоне России и Монголии раз в два года специалисты обеих стран синхронно считают этих животных по обе стороны границы. Но в этом году учет аргали самостоятельно провели только сотрудники Сайлюгемского нацпарка в границах ООПТ

При этом эксперты говорят, что с 2013 года численность вида растет только на Сайлюгемском хребте. Причина этому — создание в регионе в 2010 году Сайлюгемского национального парка, который взял под охрану ключевую группировку аргали в России.

«Например, на соседнем хребте Чихачева, на границе с Монголией, численность аргали стабилизировалась на низком уровне. Здесь до сих пор отсутствует охраняемая территория. Усиление браконьерства или промышленного освоения драматически повлияет на группировку аргали», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Еще тяжелее ситуация в соседней Туве. У подножья горного массива Монгун-Тайга и на хребте Цаган-Шибэту численность архаров неуклонно снижается. Главные причины этому — браконьерство и линия колючей проволоки вдоль российско-монгольской границы: звери запутываются в колючей проволоке и гибнут, либо не могут пробраться к местам зимовки и обратно

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.