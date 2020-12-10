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Закулисье «Аватара 2» раскроют в специальном проекте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jonplandau, instagram.com/jonplandau

Продюсер второй части «Аватара» Джон Ландау сообщил в Instagram, что в социальных сетях скоро появиться специальных проект о закулисье фильма.

С пятницы, 12 декабря, в социальных сетях «Аватара» будут появляться истории «За Пандорой». Они познакомят зрителей с некоторыми людьми из закулисной команды, которые играют важную роль в оживлении фантастического мира и персонажей.

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«Все фильмы — это совместные усилия. Сиквелы "Аватара" не являются исключением. Фактически, из-за размаха и масштаба постановок, количество людей, которые вносят вклад в конечный результат, больше, чем во многих других фильмах», — написал Ландау.

Фильм «Аватар 2» планируют выпустить в широкий прокат 16 декабря 2021 года. По сюжету второй части, солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.

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колобок11

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