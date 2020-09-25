НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Продюсер «Аватара 2» опубликовал новые фото со съемок

Источник:
Sibnet.ru
2337 0
Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Новые кадры со съемок второго «Аватара» показывают землян в спецкостюмах с оружием, предположительно, они участвуют в перестрелке. Фотографии опубликовал продюсер фильма Джон Лондау в Twitter.

«RDA возвращается, и действие становится интенсивным», — подписал Лондау снимки. (RDA — альянс по разработке ресурсов.

Во второй части «Аватара» Джейк Салли встает на защиту народа на'ви. Жителям Пандоры придется вновь столкнуться с корыстными бизнесменами с Земли.

Еще по теме
Асмус снова засветилась в откровенной сцене в трейлере «Китобоя»
Фильм «Кресты» станет первым русским проектом на Netflix
Новый мини-сериал «Третий день» с Джудом Лоу вышел в Wink
Disney объявила о переносе премьер на следующий год
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Шесть машин столкнулись в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 26.09.2020 12:43
Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей
Сибирь 25.09.2020 19:07
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Сибирь 25.09.2020 18:34
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
26413
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5332
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5189
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4753
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Армения и Азербайджан обменялись военными ударами
•
Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео
•
Ученые назвали неожиданную пользу творога
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Sibnet.Ru
Топ комментариев

olegsbeglov

Цена бензина и всего остального растет постоянно, а доходы -нет. Вот и причина

jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...