Продюсер «Аватара 2» опубликовал новые фото со съемок

Фото: © кадр из фильма «Аватар»
Новые кадры со съемок второго «Аватара» показывают землян в
спецкостюмах с оружием, предположительно, они участвуют в перестрелке. Фотографии
опубликовал продюсер фильма Джон Лондау в Twitter.
«RDA возвращается, и действие становится интенсивным», —
подписал Лондау снимки. (RDA — альянс по разработке ресурсов.
Во второй части «Аватара» Джейк Салли встает на защиту
народа на'ви. Жителям Пандоры придется вновь столкнуться с корыстными
бизнесменами с Земли.
The RDA is back and the action's getting intense! Check out these behind-the-scenes photos from the set of the sequels, courtesy of Avatar Producer @JonLandau. (1/2) pic.twitter.com/T6ImbG0Eke— Avatar (@officialavatar) September 23, 2020