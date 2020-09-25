Продюсер «Аватара 2» опубликовал новые фото со съемок

Новые кадры со съемок второго «Аватара» показывают землян в спецкостюмах с оружием, предположительно, они участвуют в перестрелке. Фотографии опубликовал продюсер фильма Джон Лондау в Twitter.

«RDA возвращается, и действие становится интенсивным», — подписал Лондау снимки. (RDA — альянс по разработке ресурсов.

Во второй части «Аватара» Джейк Салли встает на защиту народа на'ви. Жителям Пандоры придется вновь столкнуться с корыстными бизнесменами с Земли.