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Заповедник в Бурятии выложил видео с «нерпочками на ледяных блинчиках»

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Баргузинского заповедника в Бурятии сняли видео с нерпами, качающимися на байкальских льдинах. Видео разместили на странице «Заповедного Подлеморья» в Instagram.

«А у нас для вас опять нерпочки, теперь они качаются на ледяных блинчиках в Баргузинском заливе», — сообщили сотрудники заповедника.

Нерпы весной и осенью на Байкале выбираются на льдины, а летом, на камни и островки на озере. Так они греются после купания в холодной байкальской воде. На берег пресноводные тюлени почти не выходят, опасаясь медведей, для которых нерпа — деликатес.

На кадрах, снятых сотрудниками заповедника, видно, что у побережья Байкала появились круглые льдины. Сначала одну облюбовали две нерпы, за ними выбралась третья, а через несколько часов почти все льдины превратились в пляж для тюленей.

Байкальская нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Это эндемик озера. Охота на него запрещена. А любоваться на млекопитающих можно, приехав летом на Ушканьи острова.

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