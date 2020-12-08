Утверждены правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», постановление появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, вакцина должна перевозиться и храниться при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию. После разморозки первый в мире препарат от COVID-19 нуждается в свободной циркуляции воздуха.

При транспортировке обычным транспортом препарат нужно упаковывать в специальные термосумки, на дальние расстояния вакцину будут перевозить в специальных контейнерах с поддержкой температуры.

По правилам, соблюдение температурного режима будет контролироваться специальными регистраторами, их необходимо проверять дважды в день при транспортировке и других первичных этапах доставки.

Руководителям российских регионов потребуется подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику проведения вакцинации. На сегодня главная трудность медиков — отсутствие такого количества мощных морозильников.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа. Разработанный учеными центра имени Н.Ф. Гамалеи препарат назвали «Спутник V», он успешно прошел клинические испытания.