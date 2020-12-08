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Утверждены правила транспортировки и хранения вакцины «Спутник V»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», постановление появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, вакцина должна перевозиться и храниться при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию. После разморозки первый в мире препарат от COVID-19 нуждается в свободной циркуляции воздуха.

При транспортировке обычным транспортом препарат нужно упаковывать в специальные термосумки, на дальние расстояния вакцину будут перевозить в специальных контейнерах с поддержкой температуры.

По правилам, соблюдение температурного режима будет контролироваться специальными регистраторами, их необходимо проверять дважды в день при транспортировке и других первичных этапах доставки.

Руководителям российских регионов потребуется подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику проведения вакцинации. На сегодня главная трудность медиков — отсутствие такого количества мощных морозильников.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа. Разработанный учеными центра имени Н.Ф. Гамалеи препарат назвали «Спутник V», он успешно прошел клинические испытания.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....