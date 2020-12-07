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Бузова применила фильтр «Барби» в Gradient и запутала фанатов

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая Ольга Бузова применила к своему фото новый фильтр популярного приложения Gradient, который превращает человека в куклу Барби. Фото смутило подписчиков звезды.

Фильтр «Я — Барби» преобразует фотографию человека почти до неузнаваемости. Бузова воспользовалась новинкой и спросила у своих подписчиков, похожа ли она на себя.

Поклонники телеведущей «Дома-2» не сразу поняли, что это всего лишь обработанное фото. Некоторые решили, что Бузова занялась выпуском кукол со своим лицом и пожелали успехов в новом бизнесе.

Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

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