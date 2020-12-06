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США признали российских уроженцев Курил японцами

Источник:
РИА Новости
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Фото: Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

CША посчитали россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии, говорится в правилах розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — приводит РИА Новости инструкцию для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьями переехать в США. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения «сидеть на шее» у государства.

В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился и они снова получили право участвовать в программе.

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Япония претендует на Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи), опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти территориальные претензии остаются главным препятствием для подписания мирного договора, который Москва и Токио так и не заключили по итогам Второй мировой войны.

Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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