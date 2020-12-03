Томских депутатов накажут за отсутствие масок

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев и несколько других депутатов ответят перед судом за отсутствие масок на заседании, жалобу на них составили после публикаций фото мероприятия в СМИ.

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«Заявление о проведении проверки в полицию написала поддерживающая независимых депутатов в социальных сетях томичка, после того как СМИ опубликовали фотографии с собраний Думы 6 и 13 октября. В итоге «пострадали» и я, и ряд как раз независимых депутатов ... Я не буду оспаривать решение компетентных органов. Наоборот – хорошо, что граждане и полиция следят за исполнением масочного режима», – написал Акатаев в своем Telegram-канале.

Наказание для депутатов определит мировой суд Советского района. Спикер добавил, что в ноябре поручил аппарату напоминать присутствующим на заседаниях о масочном режиме.