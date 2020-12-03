Музыкальные инструменты не смогут покинуть Россию без маркировки

Скрипки и другие смычковые, а также инструменты, представляющие культурную ценность, с 3 декабря нельзя будет вывозить из России без уникальной метки Минкультуры. Таможенники считают, что новые требования защитят ценности и ускорят прохождение досмотра, а музыканты, напротив, видят только новые проблемы.

Согласно поправкам к закону РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей», с 3 декабря чтобы вывезти музыкальный инструмент, представляющий культурную ценность, или любой смычковый инструмент, потребуется поставить уникальную химическую и радиочастотную метку. Такая метка будет действительна в течение 10 лет.

Также музыкантам придется сделать экспертизу, которая покажет — относится ли инструмент к культурной ценности. Если нет, то по желанию владельца можно будет оформить паспорт, подтверждающий свободное перемещение инструмента.

Чтобы не было подмен

Закон, в первую очередь, нужен для защиты редких музыкальных инструментов от подмены, считает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

«Допустим, вывозился один инструмент. Там он мог быть реализован. Под видом его ввозился другой, но с теми же разрешительными документами. Специалист видит этот документ, понимает, что пассажирская декларация заполнена, но при этом могла быть подмена? Могла», — прокомментировала Красавина Sibnet.ru.

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Также, по мнению представителя таможни, новая маркировка поможет гастролирующим музыкантам быстрее проходить досмотр. Специалист на таможне не может на глаз определить, является ли предмет культурной ценностью. Отсюда возникают задержки. Скрипку, например, временно конфискуют, приглашают эксперта для оценки — все это занимает время, и гастролер попросту опаздывает на концерт.

«Это делается для того, чтобы сами музыканты беспрепятственно проходили таможенный контроль в ускоренном порядке. Чтобы минимизировать временной фактор, исключить правонарушения», — сказала Красавина.

«Позор» и «волокита»

Но музыканты отнеслись к новым нормам неодобрительно. «Зачем документы на инструменты на частные вообще?.. Я купила инструмент за 100 рублей и все равно должна идти делать паспорт за 3 тысячи. Платить государству за что? Это просто позор, позор, позор стране. Все. Ничего более», — возмутилась виолончелистка и руководитель новосибирской группы Silenzium Наталья Григорьева.

По ее мнению, маркировка плохо отразится на гастролирующих музыкантах, которым и так приходится вместо творчества заниматься бумажной волокитой, оформляя необходимые документы на вывоз своих инструментов.

Более того, виолончелистка уверена, что инструмент, купленный ей за 100 тысяч долларов как частная собственность, вообще никак не должен контролироваться.

«Какая-то очередная лавочка, под которую хотят вводить какие-нибудь штрафы, санкции и прочую ерунду. Нигде в мире этого нет. Вот ничего, кроме слова "позор", я не хочу об этой ситуации сказать», — заключила музыкант.