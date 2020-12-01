Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян

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Музыкальный сервис Spotify вычислил, какие музыкальные направления любят слушать жители России, а также составили рейтинги популярных исполнителей и треков.
Самыми популярными жанрами среди русских слушателей стали русский рэп, зарубежный поп, русский поп, русский рок и зарубежный рэп.
В топ-5 популярных исполнителей вошли рэперы из России, Казахстана и Белоруссии — Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Самой популярной исполнительницей при этом стала американская певица Билли Айлиш.
Список самых популярных песен выглядит так:
- Slava Marlow — «Снова я напиваюсь»
- Kizaru — «Дежавю»
- BTS — «Dynamite»
- Morgenshtern и Элджей — «Cadillac»
- The Weeknd — «Blinding Lights»
Spotify в России появился 15 июля 2020 года. Он считается одним из самых популярных аудиостриминговых сервисов по подписке в мире и насчитывает более 320 миллионов пользователей.