Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян

Музыкальный сервис Spotify вычислил, какие музыкальные направления любят слушать жители России, а также составили рейтинги популярных исполнителей и треков.

Самыми популярными жанрами среди русских слушателей стали русский рэп, зарубежный поп, русский поп, русский рок и зарубежный рэп.

В топ-5 популярных исполнителей вошли рэперы из России, Казахстана и Белоруссии — Kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Самой популярной исполнительницей при этом стала американская певица Билли Айлиш.

Список самых популярных песен выглядит так:

Slava Marlow — «Снова я напиваюсь»

Kizaru — «Дежавю»

BTS — «Dynamite»

Morgenshtern и Элджей — «Cadillac»

The Weeknd — «Blinding Lights»

Spotify в России появился 15 июля 2020 года. Он считается одним из самых популярных аудиостриминговых сервисов по подписке в мире и насчитывает более 320 миллионов пользователей.