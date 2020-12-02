Правила изменились: как разыграют миллиарды в «Русском лото»

Лотерея «Русское лото» 1 января 2021 года проведет особенный новогодний тираж, в котором разыграет сразу 2 миллиарда рублей. В отличие от обычных тиражей, организаторы принудительно распределят джекпот, поэтому шансы выиграть крупный денежный приз очень высоки. По каким правилам разыграют новогодние миллиарды, как подсчитать вероятность выигрыша и до какого срока можно купить билеты?

Когда пройдет и где купить билеты?

Новогодний тираж №1369 лотереи «Русское лото» пройдет в прямом эфире телеканала НТВ 1 января, трансляция начнется в 15.30 по московскому времени. Шоу «Новогодний миллиард» покажут по всей территории России, но в некоторых регионах программу будут транслировать в записи.

Электронные билеты на тираж №1369 будут продаваться до 1 января, 11.00 мск. Таким образом, их еще можно купить за 4,5 часа до начала праздничного тиража. При этом продажи бумажных билетов закроются раньше — 30 декабря. Все нераспроданные типографские билеты по правилам уничтожат до старта розыгрыша.

Стоимость одного билета — 100 рублей. Бумажные билеты официально продаются в лотерейных киосках, салонах связи, отделениях «Почты России», в сетях магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Электронные билеты можно купить онлайн на сайте единственного лотерейного агрегатора «Столото».

Запись передачи появится на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей», там же будут доступны итоговые результаты 1369 тиража. Обычно они публикуются с небольшим запозданием — утром 2 января. Уточнить номера выигрышных билетов также можно напрямую у специалистов «Столото» — например, связавшись через форму обратной связи на сайте.

По каким правилам разыграют миллиарды?

Разыграют призовой фонд в три тура, при этом точное количество ходов будет объявлено 1 января. В прошлом году в игре было 88 ходов, два бочонка остались в «мешке». Скорее всего, в 2021 году игра завершится раньше.

В каждом игровом билете «Русского лото» два поля из проставленных чисел, в одном ряду их пять. Розыгрыш начинается с того, что ведущий достает из мешка бочонки, всего их 90. В первом туре игра идет, пока в одном из билетов не окажется зачеркнуто все пять цифр в одной любой горизонтальной линии. Тур завершается, как только появляется победитель.

Фото: © Sibnet.ru

Второй тур считается основным, победителем окажется тот, у кого раньше всего окажется зачеркнуто все 15 цифр в одном из полей билета. В этом году правила розыгрыша джекпота объявят только 1 января, поэтому конечное число счастливчиков, которые разделят миллиард рублей, пока неизвестно.

В третьем туре ведущий «Русского лото» достанет оставшиеся бочонки, победителями станут участники, у которых совпадут все 30 цифр в билете. Они будут претендовать на более мелкие денежные призы. В теории выигрышным может оказаться каждый третий или даже второй билет, в зависимости от количества оставшихся в «мешке» бочонков.

Как разделят джекпот?

Выигрыши в «Русском лото» могут быть разной категории. Минимальный — 100 рублей. Один из новогодних миллиардов уйдет на небольшие выплаты победителям. Как разделят оставшийся миллиард из призового фонда, решат сами игроки, для этого на сайте «Столото» запущено голосование.

Вариантов распределения джекпота несколько:

один приз в размере 1 миллиарда;

десять призов по 100 миллионов;

пять призов по 100 миллионов 50 призов по 10 миллионов;

тысяча призов по миллиону рублей.

Набравший больше всего голосов вариант используют при проведении новогоднего тиража, если джекпот не выпадет в первом туре.

Пока в голосовании лидируют варианты тысяча призов по миллиону рублей и пять призов по 100 миллионов и 50 призов по 10 миллионов. Скорее всего, интрига сохранится до конца голосования, поэтому окончательные правила розыгрыша джекпота организаторы объявят во время прямого эфира.

Джекпот в любом случае разыграют, поскольку в течение 2020 года никто не выигрывал суперприз в «Русском лото». По закону о лотереях, если джекпот копится в течение года, оператор обязан разыграть его полностью. Новогодний розыгрыш представляет собой принудительное распределение джекпота.

Какая вероятность выигрыша?

С 2016 года в лотерее «Русское лото» организаторы могут использовать два принципа розыгрыша джекпота. В обычное время розыгрыш джекпота проходит по принципу «15 номеров за 15 ходов должны совпасть в одном поле». Шансы выигрыша по эти правилам — один на 22,9 квадриллионов, что делает это событие фактически невозможным.

Некоторые тиражи проводятся с другим правилом розыгрыша джекпота — выигрывают билеты, в которых на определенном ходу с выпавшими бочонками совпадут 15 чисел из 30, находящихся в двух игровых полях. В этом случае шансы выигрыша — один на 295 миллионов, примерно столько же в сложных американских лотереях PowerBall и Mega Millios.

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Однако в новогодней лотерее используется принцип распределительного тиража. Поэтому вероятность получить крупный приз фактически зависит от количества купленных билетов. В прошлом году организаторы продали на праздничный тираж более 53 миллионов билетов. Таким образом, шансы на миллиард были один на 53 миллиона.

Тираж №1369 отличается от прошлогоднего тем, что участникам самим предстоит выбрать формат распределения джекпота. Поэтому вероятность выиграть крупный денежный приз станет известна только 1 января. Например, если организаторы разыграют тысячу выигрышей по миллиону, то при 50 миллионах проданных билетов шансы на джекпот вырастут до одного на 50 тысяч.

Какие правила нужно знать?

Легально участвовать в лотерее могут только люди старше 18 лет. Дарить билеты подросткам или детям бессмысленно. При покупке бумажного билета нужно обязательно сохранить чек, иначе получить выигрыш будет невозможно.

Для оформления выигрыша нужно подать заявку, правила выплат зависит от суммы. Например, за мелкими выигрышами можно обратиться в точку продаж или получить деньги на кошелек в интернете. Выигрыши свыше 10 миллионов рублей выдают победителям только после личного посещения лотерейного центра «Столото».

Права победителей лотерей защищает закон «О лотереях», в котором прописаны обязательные для операторов положения. Например, на получение джекпота победителем отводится максимум 180 дней. До этого организаторы имеют право провести экспертизу билета, уточнить личность счастливчика.

Выигрыш в лотерею облагается налогом 13%. Если его сумма превышает или равна 15 тысячам рублей, налог автоматически удержат при выплате. В том случае, если сумма выигрыша составляет меньше 15 тысяч рублей, но больше 4 тысяч, победитель обязан самостоятельно обратиться в налоговый орган по месту жительства и подать декларацию.