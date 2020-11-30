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Ребенок нашел золотое украшение возрастом 3 тысячи лет

Источник:
РИА Новости
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Девятилетний израильский мальчик Биньямин Милт нашел на Храмовой горе в Иерусалиме крошечную золотую бусину, возраст которой археологи оценили в 3 тысячи лет, говорится на сайте проекта Temple Mount Sifting Project.

У украшения четыре слоя, каждый из которых состоит из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка. При этом бусина сохранилась в неплохом состоянии. Сначала археолог, которому показали находку, даже решил, что это современный предмет.

Оказалось, что бусину создали во времена Первого Храма (Храм Соломона, существовавший с 950 по 586 год до нашей эры), приводим РИА Новости слова представителя Temple Mount Sifting Project.

Ученые отмечают, что золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена золото включало в себя значительные примеси серебра.


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