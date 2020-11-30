Фильм «На острие»: вымысел или подлинная история?

Спортивная драма про фехтование «На острие» стартовала в российском прокате. История режиссера Эдуарда Бордукова о противостоянии двух саблисток, которых сыграли Светлана Ходченкова (Александра Покровская) и Стася Милославская (Кира Егорова), основана на реальных событиях. Насколько фильм оказался точным в передаче подлинной истории?

Главные героини картины носят вымышленные имена, но сам сюжет не оставляет сомнений, что за Александрой Покровской и Кирой Егоровой скрываются Софья Великая и Яна Егорян — настоящие российские саблистки.

Сами спортсменки рассказали журналистам, что остались довольны фильмом и даже хотели принять участие в съемках, однако помешал напряженный график соревнований. Великая в интервью ТАСС призналась, что фильм дал ей возможность «вернуться в прошлое и вновь воскресить эмоции, которые она испытывала».

Премьера в России: 26 ноября 2020 года

Страна: Россия, производство «Телесто», прокат «Централ Партнершип»

Жанр: драма, спорт

Режиссер: Эдуард Бордуков

Актеры: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис

Продолжительность: 115 минут

Возраст: 12+

Сюжет основан на реальных событиях?

«На острие» — художественная фантазия, но противостояние Покровской и Егоровой довольно точно повторяет спортивный путь Великой и Егорян. Сюжетной развязкой фильма станет бой в финале индивидуального турнира Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Игры в Бразилии завершились триумфом россиянок, однако вокруг финального матча развернулась настоящая драма — юная Яна Егорян бросила вызов Софье Великой, многолетнему лидеру сборной и главной претендентке на золото.

<br>

Великая рано стала главной надеждой России на олимпийское золото — уже в 19 лет она стала чемпионкой мира. В 2008 году саблистка дебютировала на Олимпиаде в 2008 году, однако проиграла в полуфинале. В 2012 году дошла до финала Олимпиады в Лондоне, но неожиданно для всех уступила кореянке Ким Джи Ён, хотя считалась бесспорной фавориткой.

Поэтому Олимпиада-2016 фактически стала для самой титулованной российской саблистки последним шансом на олимпийское золото.

Кто победил в настоящем бою на Олимпиаде?

Перед турниром Софью в один голос называли главной претенденткой на золото. Россиянка поначалу оправдывала авансы — в 1/16 финала она разгромила спортсменку из Польши. Затем Великая обыграла трех француженок подряд и вышла в финал.

Эксперты считали, что там ее будет ждать опытная украинка Ольга Харлан. Однако неожиданно для всех в полуфинале победила 21-летняя саблистка Яна Егорян. Золото Олимпиады в итоге разыграли очень непохожие россиянки — заслуженная и опытная против юной и дерзкой.

Олимпийский финал действительно сложился драматично. Великая имела преимущество практически весь бой, поначалу она повела в несколько уколов, однако затем Егорян постепенно приблизилась к опытной сопернице.

У саблисток побеждает спортсмен, который первым нанесет 15 уколов. Софья вела в финале 14:13, для золота ей нужно было сделать единственное удачное движение, однако Егорян дважды «заколола» фаворитку и стала олимпийской чемпионкой в личных видах.

Что было со спортсменками дальше?

Великая все-таки стала олимпийской чемпионкой на Олимпиаде-2016. Сборная России выиграла командный турнир, где Софья и Яна уже сражались заодно. В финале россиянки обыграли сильную сборную Украины. Великая впервые в своей карьере примерила золотую медаль Олимпиады.

Титулованная спортсменка на сегодня является восьмикратной чемпионкой мира и четырнадцатикратной чемпионкой Европы. Великая рассчитывает принять участие в ближайшей Олимпиаде-2021, где наверняка замахнется на второй чемпионский титул.

На этот раз финал с Егорян ей не грозит — главная соперница временно прервала карьеру, уйдя в декрет.