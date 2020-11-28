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Обнаружено породившее жизнь вещество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученым удалось получить вещество, из которого появились первые компоненты для формирования клеточной жизни. Исследователи считают, что это диамидофосфат (DAP) — он присутствовал на Земле миллионы лет назад и обеспечил химические реакции, спровоцировавшие появление первой живой клетки.

Считается, что важной частью появление органики из неживой природы является конкретная химическая реакция — фосфорилирование. С ее помощью можно комбинировать три ингредиента, играющие ключевую роль в появлении первых форм жизни, пишет Nature.

В их числе — нуклеотидные нити для хранения генетической информации, фрагменты аминокислот для выполнения большей части базовой клеточной программы, а также липиды, формирующие стенки внутриклеточных структур.

Долгое время ученым не удавалось найти соединение, которое могло образовывать все три компонента в ходе реакций. Однако специалистам Научно-исследовательского института Скриппса удалось совершить самый настоящий прорыв.

Диамидофосфат оказался химическим «прародителем» олигонуклеотидов, олигопептидов и базовых клеточных структур. В дальнейшем фосфорилирование простых сахаров привело к образованию углеводов, которые стали первыми «кирпичиками» жизни.

Однако открытие пока не ставит точку в изысканиях — до сих пор неясно, в каких конкретно обстоятельствах появилась первая жизнь. Например, соответствующие реакции могли вызвать падение метеорита или даже деятельность инопланетян.

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