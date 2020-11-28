Пассажир с бутылкой виски устроил дебош в аэропорту Норильска. ВИДЕО

Пьяный пассажир в аэропорту Норильска хотел пронести алкоголь на борт, а когда ему запретили, разозлился и устроил дебош, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

В аэропорту Норильска сотрудники службы авиационной безопасности в субботу проводили предполетный досмотр пассажиров. Пьяный мужчина, собиравшийся пройти на борт самолета, попытался пронести с собой бутылку виски. Но проверяющие запретили и предложили положить емкость в багаж.

Предложение расстаться с алкоголем разозлило пассажира. Он замахнулся литровой бутылкой виски на сотрудницу службы авиабезопасности, а затем разбил бутылку об пол.

На помощь вызвали полицейских. Они задержали агрессивного мужчину и доставили в дежурную часть. Правонарушителем оказался ранее судимый 24-летний житель города Красноярска.

С 2018 года закон разрешает авиакомпаниям в России отказывать в перелете авиадебоширам и составлять черные списки неблагонадежных пассажиров.