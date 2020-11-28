Внедорожник в Омске сбил пешехода и врезался в столб

Два автомобиля в пятницу в Омске столкнулись на пресечении улиц Жукова и Лермонтова. Один из автомобилей — внедорожник — врезался в столб и сбил женщину, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Полицейские установили, что в пятницу водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по улице, поворачивал налево и столкнулся автомобилем Volkswagen Touareg. От удара внедорожник врезался в столб, а затем сбил женщину-пешехода, переходившую улицу «по зебре».

Водителя автомобиля «Тойота», а также пешехода увезли в больницу с травмами. Полицейские не обнаружили признаков опьянения у водителей. Окончательно обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.