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Внедорожник в Омске сбил пешехода и врезался в столб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Два автомобиля в пятницу в Омске столкнулись на пресечении улиц Жукова и Лермонтова. Один из автомобилей — внедорожник — врезался в столб и сбил женщину, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Полицейские установили, что в пятницу водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по улице, поворачивал налево и столкнулся автомобилем Volkswagen Touareg. От удара внедорожник врезался в столб, а затем сбил женщину-пешехода, переходившую улицу «по зебре».

Водителя автомобиля «Тойота», а также пешехода увезли в больницу с травмами. Полицейские не обнаружили признаков опьянения у водителей. Окончательно обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.

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Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Muzykant

Открыл по видеосвязи.Из бункера выползти боится.

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Outro

Предлагаю послать туда, сами знаете куда, отчисления в федеральный бюджет