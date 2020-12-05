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Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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За последние 10 лет эталон женской привлекательности практически не изменился. И некоторые девушки возглавляли топ-100 журнала Maxim по два и три раза. Какие они, самые сексуальные россиянки?

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Обсуждение (1)
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Alexander222

такое не тонет....опять выплыло...

Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

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