Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО

За последние 10 лет эталон женской привлекательности практически не изменился. И некоторые девушки возглавляли топ-100 журнала Maxim по два и три раза. Какие они, самые сексуальные россиянки?
6 декабря, вс, 00:29
За последние 10 лет эталон женской привлекательности практически не изменился. И некоторые девушки возглавляли топ-100 журнала Maxim по два и три раза. Какие они, самые сексуальные россиянки?
DisobedientНе знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.
UynachalnicaЦитатаПрезидент России Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем...
ifhbrjdЕсли опять же в среднем. Типо лук и мясо, мыло и молоко... Только вот лука надо 1 кг на месяц (и то не...