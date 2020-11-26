Путин потребовал проработать правила удаленки

Президент России Владимир Путин потребовал проработать регулирование удаленной работы, сообщает пресс-служба Кремля.

Законы должны обеспечивать баланс интересов работников и работодателей, минимизировать расходы на организацию дистанционной работы, а также не допускать излишнего нормативного регулирования, отметил глава государства.

Путин также поручил рассмотреть вопросы по повышению занятости населения. В их числе частичное возмещение из бюджета трат работодателей на подготовку и дополнительное образование работников, нанятых через службы занятости.

Кроме этого, президент поручил рассмотреть возможность введения временных льгот по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование нанятых через службы занятости сотрудников.

Глава государства составил перечень поручений по итогам встречи с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».