Wink устроил распродажу фильмов со скидкой до 70%

Видеосервис Wink в честь «Черной пятницы» подарит зарегистрированным и новым пользователям скидки на подписки до 70%. Зрителю станут доступны десятки тысяч фильмов и сериалов.

Для того чтобы выбрать оптимальную подписку, Wink открыл бесплатный доступ ко всему контенту на 24 часа по промокоду BLACKFRIDAY. Акция доступна всем пользователям.

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Промокод дает доступ к 60 тысячам фильмов и сериалов: оскароносное кино, советские и современные российские ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, концерты, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат.

В Wink представлено более 300 киносериальных, развлекательных, информационных, спортивных, детских, музыкальных и других телеканалов. С помощью уникального промокода новые пользователи могут познакомиться с возможностями сервиса Wink и выбрать для себя идеальную подписку.

По условиям акции скидку 50% или 70% можно получить, оплатив выбранную подписку за три месяца. Важно, что после истечения срока действия подписки автоматическое продление и списание абонентской платы не активируются. Продлить подписку надо будет самостоятельно в личном кабинете видеосервиса.