Ченнинг Татум снимется в комедии про монстров

Актер Ченнинг Татум снимется в новом фильме Фила Лорда и Криса Миллера, название проекта пока держится в секрете.

Проектом займется кинокомпания Universal. По информации издания Collider, актера пригласили на главную роль в фильм, название которого, как и содержание, держится в секрете.

Известно, что проект будет смесью классического триллера про монстров с элементами комедии. Съемки проекта начнутся в 2021 году.

Шоураннерами данной картины являются Фил Лор и Крис Миллер, с которыми Татума связывает совместная работа в фильме «Мачо и ботан».