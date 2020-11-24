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Ченнинг Татум снимется в комедии про монстров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GabboT / CC BY-SA 2.0

Актер Ченнинг Татум снимется в новом фильме Фила Лорда и Криса Миллера, название проекта пока держится в секрете.

Проектом займется кинокомпания Universal. По информации издания Collider, актера пригласили на главную роль в фильм, название которого, как и содержание, держится в секрете.

Известно, что проект будет смесью классического триллера про монстров с элементами комедии. Съемки проекта начнутся в 2021 году.

Шоураннерами данной картины являются Фил Лор и Крис Миллер, с которыми Татума связывает совместная работа в фильме «Мачо и ботан».


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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...