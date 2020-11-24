Ченнинг Татум снимется в комедии про монстров

Актер Ченнинг Татум снимется в новом фильме Фила Лорда и
Криса Миллера, название проекта пока держится в секрете.
Проектом займется кинокомпания Universal. По информации
издания Collider, актера пригласили на главную роль в фильм, название которого,
как и содержание, держится в секрете.
Известно, что проект будет смесью классического триллера про
монстров с элементами комедии. Съемки проекта начнутся в 2021 году.
Шоураннерами данной картины являются Фил Лор и Крис Миллер,
с которыми Татума связывает совместная работа в фильме «Мачо и ботан».