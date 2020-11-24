Депутат Бурятии попросил субсидий для экопредпринимателей

Предприятия, занимающиеся переработкой отходов в Бурятии, нуждаются в господдержке, но в бюджете на 2021 год не заложены эти расходы, сообщил на публичных слушаниях по проекту бюджета депутат Народного Хурала республики Анатолий Кушнарев.

По данным счетной палаты РФ, «мусорная» реформа, призванная увеличить переработку отходов и уменьшить количество свалок, почти провалилась. В России перерабатывается менее 7% отходов, и более 90% оседает на полигонах и свалках. В Бурятии проблему предложили решить с помощью господдержки предприятий, перерабатывающих отходы.

«Сегодня мусорная реформа буксует и проваливает везде. В том числе и у нас. Хотелось бы, чтобы мы развивали бизнес, работающий в этом направлении, и поддержали предпринимателей, которые перерабатывают пластик, стекло, древесные отходы. К сожалению, этой статьи в расходах бюджета по линии Минпромторга (Бурятии) нет», — заметил Кушнарев.

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Он предложил субсидировать 25% расходов на электроэнергию для предприятий, перерабатывающих отходы. По его словам, это даст толчок новому направлению мусороперерабатывающей промышленности в Бурятии. «Станет чище территория», — резюмировал он.

В январе 2019 года в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Контроль над сферой переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам. Целью реформы является ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов и их переработку.