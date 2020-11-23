Валерия Гай Германика снимет сериал про абаканского маньяка

Режиссер Валерия Гай Германика снимет восьмисерийный сериал «Мерзлая земля» об абаканском маньяке Дмитрии лебеде, картину разработают для американского стрим-сервиса Topic.

Продюсерская компания Александра Роднянского Non-Stop Production разработает первый российский сериал для американского стрим-сервиса Topic, сообщает издание Variety. Картина «Мерзлая земля» будет основана на реальной истории таксиста-маньяка Дмитрия Лебедя из Хакасии. Съемки сериала пройдут весной 2021 года в городе Апатитах Мурманской области.

В апреле 2019 года таксист Дмитрий Лебедь из Хакасии получил пожизненный срок за изнасилование и убийство четырех женщин. Еще шесть жертв смогли сбежать, но их заявления в полиции не принимали. Лебедя несколько раз вызывали на допрос в полицию, но сразу же отпускали. И только после четвертого убийства его задержали.

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«С самого первого момента, когда я прочитала сценарий, я поняла, что главная тема этого сериала мне очень близка. Как режиссера меня всегда привлекают истории о драматических человеческих отношениях», — сказала Гай Германика.

По словам создателей сериала, драма будет сосредоточена на несправедливости системы уголовного правосудия в России. В течение многих лет женщин Абакана заставляли молчать, в то время как местная полиция отказывалась расследовать их заявления об изнасилованиях и жестоком обращении.

«"Frozen Land" — шокирующая история о том, насколько разрушительно соучастие перед лицом зла. Мы стремимся пролить свет на динамику, которая привела к этой трагедии, при этом отмечая, что добро может восторжествовать, а преданность истине окупается», — сказал гендиректор Topic Райан Чанатри.