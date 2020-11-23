Валерия Гай Германика снимет сериал про абаканского маньяка

Режиссер Валерия Гай Германика снимет восьмисерийный сериал «Мерзлая земля» об абаканском маньяке Дмитрии лебеде, картину разработают для американского стрим-сервиса Topic.
Продюсерская компания Александра Роднянского Non-Stop Production разработает первый российский сериал для американского стрим-сервиса Topic, сообщает издание Variety. Картина «Мерзлая земля» будет основана на реальной истории таксиста-маньяка Дмитрия Лебедя из Хакасии. Съемки сериала пройдут весной 2021 года в городе Апатитах Мурманской области.
В апреле 2019 года таксист Дмитрий Лебедь из Хакасии получил
пожизненный срок за изнасилование и убийство четырех женщин. Еще шесть жертв смогли сбежать, но их заявления в полиции не принимали. Лебедя
несколько раз вызывали на допрос в полицию, но сразу же отпускали. И
только после четвертого убийства его задержали.
«С самого первого момента, когда я прочитала сценарий, я
поняла, что главная тема этого сериала мне очень близка. Как режиссера
меня всегда привлекают истории о драматических человеческих отношениях», —
сказала Гай Германика.
По словам создателей сериала, драма будет сосредоточена на несправедливости системы
уголовного правосудия в России. В течение многих лет женщин Абакана
заставляли молчать, в то время как местная полиция отказывалась расследовать их
заявления об изнасилованиях и жестоком обращении.
«"Frozen Land" —
шокирующая история о том, насколько разрушительно соучастие перед лицом
зла. Мы стремимся пролить свет на динамику, которая привела к этой
трагедии, при этом отмечая, что добро может восторжествовать, а преданность
истине окупается», — сказал гендиректор Topic Райан Чанатри.