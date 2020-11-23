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Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобилист может почувствовать разницу между бензином с большим количеством алкилата и «обычным» топливом, поэтому многие автомобилисты считают бензин на АЗС «Лукойл» лучше, чем на «Газпромнефти», объяснил доцент РГУ нефти и газа имени Губкина Леонид Багдасаров.

Житель Омска на «Прямой линии по качеству топлива» спросил, насколько верно, что на «Лукойле» качество бензина лучше, чем на «Газпромнефти», хотя стандарты одинаковые.

«Если вы в паспорте качества на 95-й бензин на заправке "Лукойла" не найдете метил-трет-бутилового эфира и кислорода, а количество ароматических углеводородов при норме не более 35 реально составляет 22, это значит, что бензин получен с вовлечением большого количества алкилата — это компонент, в котором много водорода. На таком бензине вы реально почувствуете, что у вас и расход меньше, и мощность больше», — объяснил Багдасаров.

Он добавил, что точно такой же эффект может быть у бензина с «Газпромнефти», потому что у нее тоже есть установки алкилирования. А «Лукойл» может вести в регион самое высококачественное топливо с вовлечением алкилата для рекламных целей.

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