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Похолодание придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Умерено теплая погода сохранится до середины рабочей недели в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Со среды ожидается небольшое похолодание, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю во вторник сохранится умеренно теплая погода . Температура ночью в большинстве районов края составит -5… -10 градусов, при прояснении до -20. Днем температура не превысит -2… -7 градусов. Со среды восстановится антициклон, температура понизится. Ночью ожидается до -23 градусов, днем — до -18.

В Бурятии местами небольшой и умеренный снег, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -14… -19, местами -24… -29 градусов. Днем -3… -8, местами -5… -10, по северным районам до -18 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура во вторник ночью -15,-20°, при прояснении до 30 градусов. Днем -7… -12, местами до -22. Со среды ожидается понижением дневных температур до -10… -15 градусов, местами до -25 градусов.

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