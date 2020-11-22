Пациент коронавирусной больницы в Новосибирске выпал из окна

Пациент городской клинической больницы №25 в Новосибирске, отведенной для больных с коронавирусом, выпал из окна, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Двадцатого ноября было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предположительно, он выпал с пятого этажа», — сказали ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

За субботу в Новосибирской области зафиксировано 183 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 21 081 человек. Из этого числа 17 169 больных выздоровели, 687 умерли.