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Пациент коронавирусной больницы в Новосибирске выпал из окна

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пациент городской клинической больницы №25 в Новосибирске, отведенной для больных с коронавирусом, выпал из окна, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Двадцатого ноября было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты. Предположительно, он выпал с пятого этажа», — сказали ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

За субботу в Новосибирской области зафиксировано 183 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 21 081 человек. Из этого числа 17 169 больных выздоровели, 687 умерли.

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Disobedient

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